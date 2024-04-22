Cevahir AVM’de korkunç olay! Beşinci kattan atladı

Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre C. M. (32) isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. C. M.’nin daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz salı günü yine Cevahir Alışveriş Merkezi’nde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.