CETAD, çocukların cinsiyetlerini değiştirmeye yönlendiriyor!

LGBT lobisi, çocukları da aileleri de zor durumda bırakmaya devam ediyor. Maddi ve manevi aileleri kıskaca alan LGBT+ lobileri, çocukları cinsiyetlerini değiştirmeye yönlendiriyor. 17 yaşındaki çocuğunun eşcinsel eğilimlerinin tedavi edilmesi için Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’inden (CETAD) yardım isteyen anne Ü.Ş., yaşadıklarını anlattı.

Her ay toplantı, yılda 2 kere kamp

Çocuklarını LGBT lobilerinden korumanın yollarını arayan anne Ü,Ş, “17 yaşındaki oğlumda böyle bir eğiliminin olduğunu fark ettim. Araştırmalarım sonucunda Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) adında bir kuruluşu buldum. Çocuğumun psikolojik destek alması için buraya gittik. Ş. U. ve E. Y. adında iki psikologdan terapi aldık. Fakat psikologlar, ‘Sen böyle mutluysan hayatına böyle devam etmelisin. Ailen de bu şekilde kabul edecek’ gibi söylemlerle oğlumu düzeltmeye değil tam tersi bulunduğu hali kabul etmesine yönelik zorladı. Sonrasında beni, çocukları LGBT’li olan ebeveynlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına aldılar. Oralarda bilinçlendirme adı altında bunun doğuştan geldiğini çocukların kendi tercihleri olduğunu söyleyip, biz size cinsiyet değiştirme sürecinde maddi-manevi destek olacağız diyorlar. Aileleri, kendi iletişimde oldukları psikologlara ve doktorlara yönlendiriyorlar. Her ay toplantılar gerçekleştirip yılda 2 kere lüks otellerde kamplar düzenliyorlar. Birbirleri arasında inanılmaz bağlantıları var. Çete gibi çalışıyorlar. Her geçen gün gruplardaki sayıları artıyor” şeklinde konuştu.

Psikologların teşhis koyma hakkı yok

Çocukları eşcinsel olan birçok ebeveyn ve bireylere terapi veren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bazı fonlanan lobiler, sözde sağlık kuruluşları, ebeveynlerle bir olup çocukları LGBT’ye yönlendiriyor ve bu konuda ciddi destek sağlıyorlar. Ebeveynler, çocuklarını psikologlara götürdüklerinde çocukların aile ilişkilerine, travmalarına ya da hassasiyetlerine bakmadan yaşı kaç olursa olsun direkt ‘bu senin tercihindir’ diyerek çocukları ve ebeveynleri ağlarına düşürüyorlar. Psikologların direkt teşhis koyma hakkı yoktur.”

Yeni Şafak

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