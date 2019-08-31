Çeşme’de Fener Alayında Meşaleler Yerine Cep Telefonu Işıkları Yandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle Çeşme çarşısında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, eşi ve oğlu ile birlikte katıldığı yürüyüşe, siyasi parti, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla sallarken, cep telefonu ışıklarını da yaktı. Çarşı esnafı ve çarşıda bulunan çok sayıda vatandaş ise fener alayı kortejini cep telefonları ile kaydetti. Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren fener alayı yürüyüşünün ardından, konser için kurulan sahneye Atatürk posteri ile çıkan Belediye Başkanı Ekrem Oran, meydanda toplanan binlerce vatandaşı selamladı.

"Cumhuriyet’in aydınlığını cep telefonlarımızın ışıkları ile veriyoruz"

Yaptığı konuşmada, en son 31 Mart gecesi Cumhuriyet Meydanı’nda bu kadar kalabalığın olduğunu söyleyen Başkan Oran, "Çeşme’de, 31 Mart akşamı kadar güzelsiniz. Ben CHP İlçe Başkanı olduğum dönemde, Çeşme’de yıllarca fener alayları yaptım. Ama bu kadar güzel, bu kadar büyük bir kalabalık görmedim. Cumhuriyet’in aydınlık yüzü Çeşme, iyi ki varsınız. Biz bu sene ki fener alayımızda meşale satın alması yapmadık. Dedik ki, ’Meşalelere vereceğimiz paraları, yanan ormanlarımıza fidan dikmeye kullanalım. Herkesin cep telefonu var. Cep telefonlarının da ışıkları var. Biz bu sene Cumhuriyet’in aydınlığını cep telefonlarımızın ışıkları ile vereceğiz" diye konuştu.

"Bizim iki kırmızı çizgimiz var"

Hiç kimse ile problemleri olmadığını ifade eden Oran, "Ama iki kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bizim Cumhuriyetimizle problemi olanlarla bizim sorunumuz var. Biz onlara karşıyız. İkincisi de, bizim kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrimleriyle sorunları olanlarla karşı karşıyayız. Onlarla sorunumuz var. Herkes bilsin ki, ne Cumhuriyetimizi, ne de Mustafa Kemal’in devrimlerini hiç kimse bu ülkeden kaldıramayacak. Çünkü bizler ve sizler varsınız. Bu büyük zaferi unutturmaya çalışanlara Çeşme’den bir mesaj olsun, hep beraber telefonlarımızın ışıklarını yakalım. Herkes görsün. İşte Çeşme. İşte Cumhuriyetçiler" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ekrem Oran, konuşmasının ardından Çeşme’de gerçekleştirilen Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları’nda 30 Ağustos Çeşme Belediye Başkanlığı Zafer Kupası’nda ödül kazananlara ödüllerini Bernard Arkas ile birlikte verdi. Ödül töreninin ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Konseri gerçekleştirildi. İstanbul’daki programını iptal ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri için Çeşme’ye geldiklerini söyleyen Ayhan Sicimoğlu, Kübalı dansçıların renk kattığı konserinde binlerce kişiye Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.