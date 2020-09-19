Çeşme'de dayak yiyen model koronavirüse yakalandı

31 Temmuz'da İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir beach club'ın güvenlik görevlileri tarafında darp edildiği iddia edilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un Boğaz'da Miss Turkey birincisi Şevval Şahin ve erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral tarafından düzenlenen partide koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Açıklama yaptı

Ukraynalı model yaptığı açıklamada, "Koronavirüs erkek arkadaşımla beni geçmedi. 2 hafta boyunca İstanbul'da bir otelin izole katında oturarak mahsur kaldık. İnsanlarla temas kurmadık, çarşaflarımızı değiştirdik ve tek kullanımlık kaplarda kapının altına yiyecek getirdik. Çok şanslıydım çünkü hiçbir semptomum yoktu. Kokuları ayırt edebiliyordum, kendimi normal hissettim ve maksimum sıcaklık 37'ydi. Erkek arkadaşımın kötü sağlığı olmasaydı hasta olduğumu bile fark etmezdim. Neyse ki, her şey iyi bitti ve zaten Kiev'de evdeyim" dedi.

Şevval Şahin: Abartıldığı kadar vaka yok

Öte yandan partinin düzenleyicisi olan Şevval Şahin, partiye yönelik eleştiriler sonrası "Sadece 10 kişi pozitif çıktı. Abartıldığı kadar vaka yok" demişti.