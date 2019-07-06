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Çeşme açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
Çeşme açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Sahil Güvenlik ekipleri, dün (cuma) saat 02.30 sıralarında, Çeşme Uçburun önlerinde lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dış geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 24'ü Suriye, 13'ü Yemen ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 7'si kadın ve 22'si çocuk olan topluluk, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:42
  1. İzmir
  2. Çeşme ilçesi
  3. kaçak göçmen operasyonu

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