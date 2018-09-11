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Cesedi TEM Otoyolu'na atıp kaçtılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Çekya vatandaşı Rumeys Kantae'nin (38) TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde cesedi bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 12:20
Cesedi TEM Otoyolu'na atıp kaçtılar

Olay, Kocaeli TEM yolu Körfez ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde çimlerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören tesis çalışanları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis, cesedin Çekya vatandaşı Rumeys Kantae'ye ait olduğunu saptadı. Dinlenme tesisinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cesedin bir araçla getirilip bırakıldığını tespit etti.

Vücudunda darp ve yara izi olmadığı belirtilen Kantae'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.


Polis, Kantae'nin cesedini bırakıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:20
  1. Kocaeli
  2. Cinayet
  3. adam öldürme
  4. öldürdükleri adamı yol kenarına attılar
  5. TEM Otoyolu'nda dehşet

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