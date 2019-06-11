0553 313 94 23

Cesar Hernandez Gonzalez VakıfBank’ta

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de yardımcı antrenör olarak çalışan Cesar Hernandez Gonzalez’le anlaşmaya vardı.

11 Haziran 2019 Salı 16:26
Cesar Hernandez Gonzalez VakıfBank’ta

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de yardımcı antrenör olarak çalışan Cesar Hernandez Gonzalez’le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon Başantrenör Giovanni Guidetti’nin yardımcısı olarak görev alacak.


2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, Başantrenör Giovanni Guidetti’nin teknik ekibine yeni bir ismi dahil etti. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesar Hernandez Gonzalez’le anlaştı.


VakıfBank’ın resmi internet sitesinden, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci’de yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesar Hernandez Gonzalez’le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon Başantrenör Giovanni Guidetti’nin yardımcısı olarak görev yapacak. Gonzalez’e VakıfBank’a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.


VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeni sezonda beraber çalışacağı yardımcısı Cesar Hernandez Gonzalez için, "Cesar pek çok ülkede görev yapmış alanında çok tecrübeli ve yüksek bilgi birikiminin yanı sıra işini tutkuyla yapan bir isim. Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil eden ve üst üste uluslararası başarılar kazanan VakıfBank’ın kültürüne uygun olarak biz tüm tecrübelerden faydalanmak ve her zaman bilgimizin üzerine koymak için çalışıyoruz. Bu ailede tüm antrenörlerin önemli rolleri bulunuyor. A Takım’dan altyapıya, alanında dünyanın en iyileri olan çok önemli Türk ve yabancı antrenörlerle çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Cesar’ın da takıma, farklı ülkelerden edindiği önemli tecrübeleri aktaracağına inanıyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyelilerin plaja alınmaması kararına başkan meclise iade etti
    1. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    2. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    3. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    4. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    5. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    6. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    7. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    8. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    9. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    10. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    11. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    12. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    13. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    14. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    15. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    16. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    17. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    18. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    19. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    20. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    21. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    22. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    23. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    24. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    25. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    26. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    27. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    28. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    29. Ordu mor-beyaz
    30. "Şu anda büyük miting programımız yok"
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!