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Cerrahpaşa’dan nasıl randevu alınır? | MHRS neden Cerrahpaşa yok?

Cerrahpaşa online randevu al | İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan Cerrahpaşa’dan randevu almak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi yani MHRS’den randevu alamadıklarını belirtiyor. Bunun sebebi ise üniversite hastanelerinin randevularını MHRS üzerinden vermiyor olması. Hal böyle olunca vatandaşlar “Cerrahpaşa’dan nasıl randevu alınır?” , “Cerrahpaşa online randevu al” , “Cerrahpaşa telefonla randevu al” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:45:00 -
Cerrahpaşa’dan nasıl randevu alınır? | MHRS neden Cerrahpaşa yok?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden randevu almak isteyen vatandaşlar internette ya da telefonla nasıl randevu almalarını gerektiğini araştırıyor. Pek çok kişi MHRS sistemi üzerinden üniversite hastanelerine randevu alabileceğini düşünüyor. Ancak üniversite hastanelerine randevu MHRS üzerinden verilmiyor. Peki, Cerrahpaşa’dan randevu nasıl alınıyor?

Cerrahpaşa’dan nasıl randevu alınır? | MHRS neden Cerrahpaşa yok?

Cerrahpaşa’dan randevu almak için iki seçeneğiniz bulunuyor. Randevunuzu internetten ya da telefonla alabilirsiniz.

Online randevu sırasında şifreye ihtiyacınız yok. TC kimlik numarası, telefon numarası, baba adı ve doğum yılı bilgilerinizle online randevu alabiliyorsunuz.

Arzu ederseniz; 0212 414 34 34 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirsiniz.

Online randevu almak için fotoğrafa tıklayınız.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi adresi ise şöyle:  İÜC. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi Kocamustafapaşa Cd. No: 53 Cerrahpaşa 34098 Fatih / İSTANBUL

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