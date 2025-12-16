Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri Bahçelievler’de Beyaz Önlük Giydi

Programda ayrıca, 2025 YKS’de ilk 500’e girerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni tercih eden öğrencilere Bahçelievler Belediyesi tarafından özel hediyeler takdim edildi.Törene Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Barış Demir, fakülte akademisyenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Cerrahpaşa Mezunu Doktor Hakan Bahadır: Bilimi Rehber, Vicdanı Pusula Edinin

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır “Bir Cerrahpaşa mezunu olarak meslek ahlakının, vicdanın ve bilimin bu çatı altında nasıl yoğrulduğunu çok iyi biliyorum. Bugün giydiğiniz beyaz önlük, yalnızca bir mesleği değil; insanlığa karşı üstlenilen büyük bir sorumluluğu da simgelemektedir. Bahçelievler Belediyesi olarak mezunu olduğum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin böylesine anlamlı bir törene ev sahipliği yapmasından onur duyuyoruz. Başta kıymetli hocalarımız olmak üzere sizleri bugünlere getiren ailelerinizi tebrik ediyor, meslek hayatınız boyunca bilimi rehber edinen, vicdanı pusula bilen hekimler olmanızı diliyorum.” dedi.

Törende konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, hekimlik mesleğinin taşıdığı etik sorumluluğa dikkat çekti: “Bugün sadece geleceğin doktorlarına beyaz önlüklerini giydirmekle kalmıyor; aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Cerrahpaşa’yı ziyaret ettiği günün yıl dönümünü de kutluyoruz. Hem bu özel günü anıyor hem de Cerrahpaşa ailesine katılan yeni öğrencilerimizi onurlandırıyoruz.” dedi.