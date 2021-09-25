CERN’in cihazını yerlileştirdi

Taner, bu cihazın hava durumuna ve bilgisayarlara etkisi olan kozmik ışınları sayan ve bunları bilgisayara analitik veri olarak gönderen bir cihaz olduğunu belirterek, “Donanım bize ait olmasa da dünyada sınırlı sayıda olan bu cihazı yazılım bakımından tamamen yerli hale getirdik. Cihazı donanım bakımından tamamen yerli hale getirmemiz de mümkün” ifadesini kullandı.