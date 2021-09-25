  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji CERN’in cihazını yerlileştirdi
Teknoloji

CERN’in cihazını yerlileştirdi

TEKNOFEST’e katılan lise öğrencisi Mehmet Efe Taner (16), dünyada sınırlı sayıda bulunan, kozmik ışınları sayarak analitik veriye çeviren Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nin (CERN) “Cosmic Pi” isimli cihazının yazılımını yerlileştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 12:43:00 -
CERN’in cihazını yerlileştirdi

Taner, bu cihazın hava durumuna ve bilgisayarlara etkisi olan kozmik ışınları sayan ve bunları bilgisayara analitik veri olarak gönderen bir cihaz olduğunu belirterek, “Donanım bize ait olmasa da dünyada sınırlı sayıda olan bu cihazı yazılım bakımından tamamen yerli hale getirdik. Cihazı donanım bakımından tamamen yerli hale getirmemiz de mümkün” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay