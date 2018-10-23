Çerkezköy’de saniye saniye hırsızlık

Olay, Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanındaki telefon bayisinde meydana geldi. Gece işyerinin camını kırarak içeriye giren yüzlerini kar maskesi ve başlarına geçirdikleri kapüşon ile gizlemeye çalışan 2 kişi, burada masaların üzerindeki cep telefonlarını almaya çalıştı.

1 DAKİKA 10 SANİYE SÜRDÜ



Yaklaşık 1 dakika 10 saniye süren hırsızlık olayında 2 hırsızlık zanlısı işyerini tarumar etti ve piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olan cep telefonlarını çalarak hızla kaçtı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, mağazada inceleme yaptı. Ekipler, güvenlik kamerası ve çevre işyerlerindeki kamera kayıtlarından yola çıkarak hırsızlık zanlılarını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



