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Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156. yıl dönümü

Türkiye Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:27:17 -
Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156. yıl dönümü

Türkiye Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156. yıl dönümünde, “İntikam değil, adalet istiyoruz” dedi.


Türkiye Çerkes Forumu Başkanı Muammer Akgül, 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 156. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Akgül, 21 Mayıs 1864’ün dünyadaki bütün Çerkesler tarafından soykırım ve sürgün günü olarak anıldığını belirterek, “İntikam değil, adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı. Akgül, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü ve Soykırımı ile ilgili olarak Çerkesler’in Türkiye’den ve Rusya’dan talepleri olduğunu belirterek, söz konusu taleplerini şöyle sıraladı:


"Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün TBMM’de resmen tanınması, Rusya ve Türkiye arasında yapılacak olan ikili anlaşmalar ile Türkiye vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkının verilmesi, bu büyük acıyı anlatan müzelerin açılması, Çerkes dili ve kültürünün korunması adına diğer adımların atılması, bunlar Türkiye’den taleplerimiz. Rusya’dan ise soykırım ve sürgünün resmen kabul edilmesi, Çerkesler’den ve diğer Kafkasyalı mağdur halklardan resmi özür dilenmesi, çifte vatandaşlık anlaşmaları ile geri dönüşün ve Kafkasya ile olan ilişkilerin kolaylaştırılması, Kafkasya’daki yerleşim yerlerine eski orijinal isimlerinin iade edilmesi"


Akgül, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü esnasında şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, Çerkes Soykırımı’nın tanınmasını talep etti.

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