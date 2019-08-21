'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı

Tarihçi-yazar Alperen Demir’in Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gerçekleşen Çerkes Hasan olayını incelediği kitabı “Çerkes Hasan Vakası” adlı kitabı “Davranma Serasker'” altbaşlığıyla çıktı.

Babıali Kültür Yayıncılık tarafından neşredilen 200 sayfalık kitapta Çerkes Hasan olayına sebep teşkil eden faktörlerle birlikte olay ve sonuçları açıklıkla anlatılıyor. Osmanlı Arşivleri İstintak raporları, gazete haberleri, İngiliz Arşiv belgeleri ve konu hakkındaki literatür kaynak taranarak yapılan çalışmada istintak raporlarının geniş bir kısmı yer alıyor.

“Bu olayın bir lisansüstü tez çalışması olarak ortaya çıkmasındaki ana gayret olayın kahramanı Çerkes Hasan’ın kim olduğu ve bizzat vakanın ortaya çıkma sebeplerini doğru anlamak adına gelişti. Çerkes Hasan Vakası isimli bu kitap bir akademik tez çalışması hüviyetinde olup olay ile ilgili bilgileri yerleşik yargıların ötesine koymaya çalışmıştır” diyen kitabın müellifi Demir, şu ifadeleri kullanıyor:

Abdülaziz'in ölümü ile alakası...

“Çerkes Hasan ve vaka ile ilgili olarak geniş bir literatür taraması yapılmış ve olay tamamen objektif bir bakış açısıyla eldeki bilgiler ışığında okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır. Çerkes Hasan’ın kaynaklarda Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz’in kayınbiraderi (yahut bir akrabası) olarak gösterilmesi şahsın ve olayın önemini bir kat daha artırmaktadır. Bahsini ettiğimiz gibi hadisenin Osmanlı Devleti’nin tabiri caizse en fırtınalı senelerinden birisi olan 1876 tarihinde gerçekleşmesi de ayrıca önem arz etmektedir. 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz, Hüseyin Avni Paşa’nın başını çektiği bir grup devlet adamı tarafından tahttan indirilmişti. Bu olayın hemen ardına ise, Sultan Abdülaziz çok geçmeden (bir hafta içinde) ölmüştü yahut da öldürülmüştü. Sultan’ın ölümü ile ilgili tartışmalar ise günümüze değin hala tam manada bir netlik kazanmamış ve araştırmacılar Sultan Abdülaziz’in ölümü ile ilgili ortak bir yargıda bulunamamıştır. Sultan Abdülaziz’in ölümünden çok geçmeden ise Çerkes Hasan Vakası ortaya çıkmıştır.”