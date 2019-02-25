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Ceren Damar Şenel anısına Bolivya'da anlamlı jest

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:30
Ceren Damar Şenel anısına Bolivya'da anlamlı jest

İSTANBUL (AA) - Görevi başında katledilen akademisyen Ceren Damar Şenel için Bolivya'da anma köşesi düzenlendi.

Ejder Turizm'den yapılan açıklamada, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel ve eşi Levent Şenel'in iş yoğunluğu sebebiyle erteledikleri balayı tatili için Ejder Turizm'in 12-16 Şubat tarihli Peru-Bolivya-Şili turuna kayıt olduğu bildirildi.

Ejder Turizm, Ceren Damar Şenel'in anısını yaşatmak için Bolivya'nın Uyuni şehrinde bir anı köşesi hazırladı. Şirket, her ay düzenlediği turlarda tüm misafirleri ile bu köşeyi ziyaret ederek, anma köşesine notlar bırakıyor.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:30
  1. Ceren Damar Şenel
  2. Ejder Turizm

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