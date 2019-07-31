Ceren Çınar Nilüfer Belediyespor’da Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1992 doğumlu pasör Ceren Çınar’ı da kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 1992 doğumlu pasör Ceren Çınar’ı da kadrosuna kattı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor, İlbank Spor Kulübü altyapısından yetişen Ceren Çınar’ı kadrosuna kattı. 1992 doğumlu başarılı sporcu, pasör mevkiinde forma giyiyor. Ceren Çınar daha önce Çankaya Belediyesi, Trabzon İdmanocağı, Bolu Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor’da forma giydi.

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