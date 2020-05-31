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Dünya

Cerablus’ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus’ta araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:04:00 -
Cerablus’ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 kişi yaralandı. Patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

 

 

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