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Aktüel Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi
Aktüel

Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:23:57 -
Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriye'nin Cerablus kentinde, bir aracın altında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus kentinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Cerablus kentinde park halinde bulunan aracın altında bir el yapımı patlayıcı (EYP) bulunmuş, bahse konu EYP can ve mal kaybı olmayacak şekilde olay yerinde imha edilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

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