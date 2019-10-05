Cerablus ve Başköy'de şiddetli patlamalar: 14 yaralı Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde, bomba yüklü motosikletlerin infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Suriye’nin Başköy şehrinde meydana gelen patlamada bomba yüklü motosikletler patlatıldı. Meydana gelen patlamalar sonucu Cerablus'da 4 kişi, Başköy şehrinde de aralarında kadınların bulunduğu 10 sivil yaralandı. Başköy’deki saldırının pazar yerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.