Cerablus ve Başköy'de şiddetli patlamalar: 14 yaralı
Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde, bomba yüklü motosikletlerin infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.05 Ekim 2019 Cumartesi 12:34
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Suriye’nin Başköy şehrinde meydana gelen patlamada bomba yüklü motosikletler patlatıldı.
Meydana gelen patlamalar sonucu Cerablus'da 4 kişi, Başköy şehrinde de aralarında kadınların bulunduğu 10 sivil yaralandı. Başköy’deki saldırının pazar yerinde gerçekleştirildiği belirtildi.
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