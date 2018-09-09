Cep telefonunu getirene indirimli Notebook

Teknoloji perakende şirketi Media Markt, 8-16 Eylül’de geçerli olacak kampanya kapsamında eski cep telefonunu getiren herkese, Notebook’larda 2 bin liraya varan indirim fırsatı sunuyor. Şirket, mutfak ürünlerini de uygun fiyatlardan müşterileri ile buluşturuyor. Çay makinesinin fiyatı yüzde 28 indirimle 245 liradan 179 liraya, tost makinesi yüzde 29 indirimle 349 liradan 249 liraya geriledi. Filtre kahve makinesi yüzde 28 indirimle 179 liradan, kızartma makinesi yüzde 32 indirimle 169 liradan raflarda.