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Cep telefonu nasıl temizlenir? Cep telefon hijyeni için neler yapılmalı? Cep telefonları hasta mı ediyor?

Gündelik hayatımızda yanımızdan ayırmadığımız bu teknolojik ürünler çok kısa sürede hijyenik olmayan bir hal alıp hastalığa davet ediyor.

17 Eylül 2019 Salı 13:27
Cep telefonu nasıl temizlenir? Cep telefon hijyeni için neler yapılmalı? Cep telefonları hasta mı ediyor?

Hem görüntü açısından hoş olmayan hemde sağlığımız için tehdit içeren cihazlarımızın temizliğini yaparken dikkat etmemiz gerek hususlar vardır. Eğer bu hususları bilmeden telefonlarımızı yanlış bir teknikle temizlemeye çalışırsak hassas olan bu cihazlarımıza zarar vermiş ve kullanılamaz hale getirmiş oluruz.

Büyük bir dikkat isteyen bu ekranları temizlerken nelere dikkat etmeliyiz?

 Cihazı temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olunuz ekranı peçete veya kağıt mendil ile temizlemeye kalkışmayınız. Temizleme sipreyini direk olarak ekrana sıkmayın. Ekrana direk olarak sıvı uygulamaktan kaçının. Ekrana fazla baskı uyguladığınızda küçük çiziklere veya kırıklara yol açabilirsiniz.

Cep telefon temizliği nasıl olmalı?

Mikrofiber bez ile ekranın her yerini nazik bir şekilde silin.Eğer lekeler bez ile geçmiyorsa, mikrofiber beze biraz  camsil, su ya da ekran temizleyici döküp öyle silmeyi deneyin.Batarya ya da arka kapak bölümünü kulak çubuğu yada ince yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin. Hoparlörü temizlemek için kuru sulu boya fırçasıyla bastırmadan temizleme yapınız. Temizleme işleminin ardından cihazınızı iyice kurulayın

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:27
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