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Gündem Cep telefonu bomba gibi patladı! Sakın bunu yapmayın!
Gündem

Cep telefonu bomba gibi patladı! Sakın bunu yapmayın!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 16:35:00 - 2024-08-13 16:39:27

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tamire gelen cep telefonunun bomba gibi patlaması sonrasında iş yeri sahibi vatandaşları muhtemel risklere karşı uyardı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar’a tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası, bir anda bomba gibi patlayarak alev aldı. Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrasında da iş yeri sahibi Bayraktar, vatandaşları muhtemel risklere karı uyardı. Bayraktar, “Cihazı müşterimiz bıraktı batarya değişimi için ufak bir açılması vardı. Cihazdaki yapışkanları sökmek için ısı makinesine koyduk ki cihazımızda daha iki dakikadır çalışıyordu. Daha sonrasında cihaz kendi kendine alev aldı ve patlama oldu. Bir panik havası oluştu burada sonrasında da cihaz kullanılamaz hale geldi” dedi.

“Yan sanayi yerine orijinal batarya takılmasını ve bunlarında fişlerinin alınması gerekiyor”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bayraktar, “Vatandaşlar, cihazlarının çok az da olsa açıldığını gördüklerinde teknik servis veya yetkili servislere gitmeleri gerekir. Yan sanayi yerine orijinal batarya takılmasını ve bunlarında fişlerinin alınması gerekiyor. Eğer ki fiş alınmazsa muhtemel bir durumda herhangi bir hak talep edemez çünkü bu batarya onun evinde de patlayabilir. Bir bataryanın ömrü yaklaşık 2 yıldır, vatandaşların bu durumda bekletme yapmaması gerekir. Normal piller bir süre sonra bitiyor ama lityum piller son buluyor ama bitmiyor daha sonrasında da yavaş yavaş açılma yapıyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlar bu hususta dikkatli olmalı. Batarya tam dolumdan sonra şarjda bırakılmamalı. Genellikle insanlar gece yatarken şarja takıp sabaha kadar prizde takılı kalıyor ve bu yanlış bir durum. 12 saat şarjda kaldığını düşünürsek bir telefonun buda pil ömrünün bitmesine ve bataryanın patlamasına sebep olabiliyor. İş yerimizde patlayan telefonu ise tamir edeceğiz, işlemcisini değiştirip müşteriye sıfır gibi teslimini yapacağız” diye konuştu.

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