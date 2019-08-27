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Cep telefonu almaya gelip, sadaka kutusunu çaldı

Antalya’da bir dükkanda bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:36
Cep telefonu almaya gelip, sadaka kutusunu çaldı

Antalya’da bir dükkanda bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Dükkan sahibi Medine Büke, "’İşim çıktı, ben gideyim akşam gelirim’ dedi. Biz bir şey çalındığını kameradan fark ettik" dedi.


Hırsızlık olayı, önceki gün Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak Şahinbey Caddesi’nde bulunan bir iletişim dükkanında meydana geldi. Sabah saat 09.20’de dükkandan içeri müşteri olarak giren ve telefon fiyatlarını soran şahıs mahalledeki kız Kur’an kursu öğrencileri için konulan sadaka kutusunu yanında getirdiği poşete koyarak dükkandan ayrıldı. Şüphelenen dükkan sahibi Medine Büke güvenlik görüntülerini izleyince durum ortaya çıktı.



"Akşam gelirim diyerek gitti"


Şahsın dikkat çeken hareketlerinden şüphelendiğini ifade eden Büke, "Telefonları görmek istedi ben de markalarını söyleyip geçiştirmeye çalıştım gitsin diye ve babamı aradım. Arkamı döndüğümde sadaka kutusunu almış. Aldıktan sonra ’işim çıktı, ben gideyim akşam gelirim’ dedi. Biz bir şey çalındığını kameradan fark ettik" şeklinde konuştu.


Dükkan sahipleri olayla ilgili şikayette bulunmadı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:36
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