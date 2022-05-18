Cennet hurmasının faydaları nelerdir? Trabzon cennet hurması kurusunun önemli faydaları

Cennet hurması oldukça leziz ve faydalı bir meyve olsa da ülkemizde bu meyvenin tadını dahi bilmeyen birçok kişi var. Bu meyveye ön yargı ile bakanlara söylüyoruz; cennet hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin.

Cennet Hurmasında bulunan mineraller; Protein, çinko, kalsiyum, potasyum, magnezyum. Cennet Hurmasında bulunan vitaminler; A, B1, B2, B3, C

Cennet Hurmasının Faydaları;

Vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı, vücudu koruyucu etkiye sahiptir.

Yüksek tansiyona iyi gelir.

Cildin daha güzel, pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlar.

Kolesterolü düşürür.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi bulunmaktadır.

Sindirim sistemine yararı oldukça fazladır.

Kanser hastalıklarından korunmada önemli bir yere sahiptir.

İshali kesici etkisi bulunmaktadır.

İştah açıcı özelliği vardır.

Yüksek lif içeriğine sahiptir.

Safra kesesi rahatsızlıklarına oldukça faydalıdır.

Mideyi kuvvetlendirici yararı bulunmaktadır.

Soğuk algınlığıyla mücadeleyi kolaylaştırır.

Bağırsaklarda oluşabilecek iltihapları giderir.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde yaşlılıkta oluşan göz sağlığı için oldukça önemlidir.

Cennet hurmasının yapraklarını kaynatıp saç ve yüz yıkanır. Cilt ve saçı güzelleştirir.

Kurutulmuş cennet hurması, oldukça lezzetli aynı zamanda sağlık açısından da çok faydalıdır. Kurutulduğu zaman besin değerleri kaybolmayan hurmanın öncelikle hazırlanma aşamasına değinelim. Hurmalar tam olgunlaşmadan önce toplanır ve kabukları soyulur. İple bağlanan meyveler, güneşin bol miktarda olduğu yere asılır ve doğal kurutulur. 3 veya 4 hafta sonra ise cennet elması kurusu artık yemek için hazır hale gelir.

Halk arasında Trabzon hurması kurusu veya cennet hurması kurusu olarak bilinmektedir. Lif açısından oldukça zengin olduğu için diyet listelerinin vazgeçilmez parçalarından birisidir.

Cennet Hurması Kurusu Faydaları

Bağışıklığını Güçlendir!

Dilim cennet hurması kurusu içerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Düzenli olarak tüketildiği zaman kış hastalıkları arasında bulunan nezle, grip, astım ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı fayda sağlar.

İçeriğinde bulunan bakır, potasyum, mangan ve fosfor bakımından oldukça zengindir. Zengin bakır içeriği sayesinde savunma sistemini kuvvetlendirerek bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

Cennet hurması içeriğinde bulunan mangan, kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlamaya yardımcı olur.

Mide ve Bağırsağa İyi Gelir

Kurutulmuş cennet hurması, içeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde bağırsak ve mide sağlığına iyi gelmektedir.

Bununla birlikte kabızlığı önlemeye yardımcı olmaktadır. Bağırsak ve mide sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan Trabzon hurması kurusu, irritabl bağırsak sendromunu engeller.

Sindirim sistemine de oldukça iyi gelmektedir.

Yüksek Antioksidan Kaynağı

Trabzon hurması kurusu, sağlık için pek çok antioksidan içermektedir.

İçeriğinde likopen, zea-ksantin, beta-karoten, kripto-ksantin, lutein, A vitamini gibi vücudun direncini arttırmak için gerekli olan çoğu vitamine sahiptir.

Vücudun savunma sistemini tehdit eden metaboliklere karşı vücudu korumaya yaramaktadır.

Göz Sağlığına İyi Gelir

İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde göz sağlığına oldukça iyi gelmektedir.

Yaşlıların göz sağlığı için oldukça faydalı olan cennet hurması, göz sağlığını korumak için tüketilmesi önerilen faydalı bir gıdadır.

Sindirim Sistemini Düzenler

Kurutulmuş cennet hurması, bağırsak hareketleri adına gerekli lifler içermektedir. Bundan dolayı sindirim sistemini düzenleyerek dengelemeye yarar.

Sindirim sistemini sağlığı kılan hurma bu nedenden dolayı düzenli olarak tüketilmesi gereken gıdalar arasında önerilmektedir.

Yüksek C Vitamini İçerir

Yüksek oranda C vitamini içeren kurutulmuş cennet hurması, vücut direncini arttırmaya yarar.

Bununla birlikte vücudu enfeksiyonlara karşı da korumaya yardımcı olur.

Şeker Hastaları Dikkat Etmeli

Diyabet hastaları için kısa sürede açlık oluşturmaya yarayan hurma kurusu, zengin lif içeriğine sahiptir. Bu sayede açlık seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

İçeriğinde karbonhidrat olmadığı için, şeker hastası olanlar tüketirken dikkatli olmalıdır. Aşırıya kaçmamaları önerilmektedir.

Kalp Sağlığına İyi Gelir

Yüksek lif içeriği sayesinde hipertansiyonu önlemeye yarar.

Bununla birlikte kalp sağlığına karşı oldukça faydalıdır.

Hurma püresi bebekler için

Öncelikle hurmayı üstü geçicek şekilde kaynar suda en az yarım saat bekletelim. Daha sonra suyu süzüp hurmaları soyalım ve çekirdeğini çıkarıp ezelim üstüne bebe bisküvisini ekleyelim ve az bir miktar su ekleyip ezelim karışıma zeytinyağını ekleyip afiyetle yedirelim .