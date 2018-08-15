THY - Trabzon
0553 313 94 23

Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? İşte cennet hurmasının inanılmaz faydaları...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:34
Cennet hurmasının faydaları nelerdir?

TRABZON HURMASI LİF DEPOSUDUR

100 gramında 3,6 gr lif içeriği ile lif açısından zengin gıdalar arasında yer alır. Lifli yiyecekler bağırsak çalıştırıcı oldukları için metabolizmayı hızlandırır. Erken doymayı sağlar. Tokluk hissinin daha uzun süreler hissedilmesine neden olur.

C VİTAMİNİ İÇERİĞİ İLE ZAYIFLATIR

100 gram Trabzon hurmasında 66 mg C vitamini bulunmaktadır. Neredeyse bir portakal kadar içinde vitamin barındırır. Günlük C vitamini ihtiyacınızın %10'u karşılar. C vitamini yağ yakımını uyaran ve tetikleyen bir vitamin türüdür. Yapılan araştırmalarda kilo problemi yaşayan insanların çoğunda C vitamini eksikliği gözlenmiştir. C vitamini düşüklüğünde genellikle yağ bel çevresinde toplanır.

TRABZON HURMASI YAĞLARI ERİTİYOR

Diyetisyen Berrin Yiğit,  hurmanın kilo vermeye etkilerinden bahsetti. Yiğit, 'Hebrew Üniversitesi araştırma grubu tarafından yapılan bilimsel çalışmada kolesterolden yüksek ve düşük diyetle beslenen iki fare grubu incelemeye alınıyor. Bu gruplardan biri aynı zamanda taze hurmasıyla da besleniyor. Kan yağının yükselmesi beklenirken hurma ile beslenen gruptakilerin kan yağları beklenilenin çok altına indiği gözlenmiştir.' şeklinde konuştu.

ARA ÖĞÜN OLARKA CENNET HURMASI TÜKETİN

Diyetisyen Oya Neva Demirkol Trabzon hurmasının zayıflamaya nasıl etki ettiğini anlattı. Bu meyvenin kilo vermek isteyenler trafından rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Diyetisyen Demirkol, 'Cennet hurmasının sadece 1 adeti 57 kaloridir. Daha uzun süre tok kalmak isteyenler protein açısından zengin bir besinle tüketebilir. Örneğin 1 kase yoğurdun içine taze hurma, tarçın ve yulaf ekleyerek hem tatlı ihtiyacınızı bastırıp hem de tokluk süresini uzatabilirsiniz.' dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:34
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    1. Kekik suyunun faydaları nelerdir?
    2. Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?
    3. Emzirme anne ile bebek arasında güçlü..
    4. Kronik yorgunluk aşırı yemek yeme..
    5. Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık..
    6. Bacak reflüsü hastalığı nasıl tedavi..
    7. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit
    8. Torununuzun her istediğini yapmak ona..
    9. Enginar çayının faydaları nelerdir?
    10. Rusya'dan Türkiye'ye müjde!
    11. Bu iki malzemeyle eklem ağrılarına..
    12. Beyazlayan saça ne iyi gelir?
    13. Reflü nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
    14. ABD'liler Muharrem İnce'yi dolar için..
    15. Uzmanlar uyardı:"İki doğum arası en az..
    16. Beyaz Saray'dan vergi açıklaması!
    17. Ahşap paspas yapımı
    18. İtalya'dan OHAL kararı
    19. Evde teraryum yapımı
    20. Patatesli krep nasıl yapılır?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız