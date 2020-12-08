Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurması, özellikle sindirim sistemi hastalıklarını önlemede etkilidir. Japon hurması ve Akdeniz hurması gibi isimleri de vardır. A vitamini bakımından oldukça zengin olan cennet hurması, kurutularakta tüketilir. Kurutulan cennet hurmasının içeriğindeki lif oranı artar. Sindirim sistemine faydalı olan lifleri barındıran bu inanılmaz besin, bağırsak hastalıkları riskini de en aza indirir. Peki cennet hurmasının faydaları nelerdir?

İşte cennet hurmasının bilinmeyen faydaları

- Bağırsakları çalıştırır, bağırsaklarda yaşanma ihtimali olan düğümlenme gibi sorunları azaltır.

- Mide duvarını güçlendirir, midenin işlevselliğini arttırır.

- Besinlerin öğütülmesi için yardımcı olur. Yemek sonrası yaşanan şişkinlikleri önler.

- Kandaki şekeri dengeler. Vücudun enerji seviyesini yükseltir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Virüslere karşı çok etkilidir.

- Çiğ ve kuru haliyle tüketildiğinde kabızlığı, pişirilip tüketildiğinde ise ishali önler.

- Safra kesesi ve karaciğer için çok faydalıdır.

- Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Kan basıncını dengeler. Kandaki kötü kolesterol seviyesini azaltarak kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini en aza indirir.

- A vitamini bakımından da zengin olan cennet hurması, göz sağlığına iyi gelir.