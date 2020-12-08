  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Cennet hurmasının bilinmeyen faydaları
Sağlık

Cennet hurmasının bilinmeyen faydaları

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi cennet hurması, içeriğinde yüksek miktarda vitamin ve mineral barındırır. Sindirim hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelir. İşte cennet hurmasının bilinmeyen faydaları.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:35:00 -
Cennet hurmasının bilinmeyen faydaları

Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurması, özellikle sindirim sistemi hastalıklarını önlemede etkilidir. Japon hurması ve Akdeniz hurması gibi isimleri de vardır. A vitamini bakımından oldukça zengin olan cennet hurması, kurutularakta tüketilir. Kurutulan cennet hurmasının içeriğindeki lif oranı artar. Sindirim sistemine faydalı olan lifleri barındıran bu inanılmaz besin, bağırsak hastalıkları riskini de en aza indirir. Peki cennet hurmasının faydaları nelerdir?

İşte cennet hurmasının bilinmeyen faydaları

- Bağırsakları çalıştırır, bağırsaklarda yaşanma ihtimali olan düğümlenme gibi sorunları azaltır.

- Mide duvarını güçlendirir, midenin işlevselliğini arttırır.

- Besinlerin öğütülmesi için yardımcı olur. Yemek sonrası yaşanan şişkinlikleri önler.

- Kandaki şekeri dengeler. Vücudun enerji seviyesini yükseltir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Virüslere karşı çok etkilidir.

- Çiğ ve kuru haliyle tüketildiğinde kabızlığı, pişirilip tüketildiğinde ise ishali önler.

- Safra kesesi ve karaciğer için çok faydalıdır.

- Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

- Kan basıncını dengeler. Kandaki kötü kolesterol seviyesini azaltarak kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini en aza indirir.

- A vitamini bakımından da zengin olan cennet hurması, göz sağlığına iyi gelir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı
Otomotiv

Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası ne kadar, trafik sigortası fiyatı 2021 kaç para oldu? soruları sürücüler tarafından araştırılıyor. 2017’den bu yana uygulan..
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kısıtlama genelgesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, lokantaların hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 ile 00.00 arasında paket servis yapabilece..
Hadlerini aştılar! Batılı ülkelerden skandal Türkiye açıklamaları
Gündem

Hadlerini aştılar! Batılı ülkelerden skandal Türkiye açıklamaları

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokatif tutumu hakkında tek kelam etmeyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye hakkında küstah aç..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay