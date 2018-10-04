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Cennet hurması deyip geçmeyin! Öyle faydaları var ki...

Cennet hurmasının faydaları saymakla bitmiyor. İşte cennet hurmasının inanılmaz faydaları...

04 Ekim 2018 Perşembe 22:19
Cennet hurması deyip geçmeyin! Öyle faydaları var ki...

Anavatanı Çin ve Japonya olan cennet hurması bizde yaygın olarak Trabzon hurması olarak bilinir. Bununla birlikte Akdeniz hurması ismiyle anılan yerlerde mevcuttur.

Ülkemizde Karadeniz’de yaygın şekilde üretimi bulunmakla birlikte Adana ve Hatay illerimizde de yetişmektedir.

Gövdesi levha halinde çatlak görünümlüdür. Yaprakları elips şeklinde yuvarlak, yaprakların üst kısmı parlak koyu yeşil ve tüysüz iken alt kısımları tüylüdür.

Trabzon hurması tam bir kış meyvesidir. Kış soğuklarının sebep olduğu hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken faydalı bir meyvedir.

Bünyesinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleri ile protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen ihtiva eder. Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir.

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELERDİR?

Mide dostu olan cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilen bir meyvedir. Mideye kuvvet verir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın sebep olabileceği soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır. Vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucudur.

Yüksek antioksidan oluşu sadece bağışıklık sistemi için değil göz sağlığı için de yarar sağlıyor. Özellikle yaşlılığa bağlı oluşan göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Cennet hurması içeriğindeki bakır, potasyum gibi mineraller kırmızı kan hücresi üretimi sağlar.

Kolesterolü ve tansiyonu düşürme özelliği vardır. Kansızlığın giderilmesinde ve tedavi edilmesinde etkili olan cennet hurması, düzenli olarak kullanıldığında ishali giderir. Bağırsak iltihaplanmalarını tedavi edicidir.

Trabzon hurması kabızlık gidericidir. Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar. İştahı açar. 100 gram cennet hurmasında 3,6 oranında diyet lifi içerir. Bu zengin lif içeriği ile diyetlerde gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:19
  1. Trabzon
  2. Hatay
  3. Adana
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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