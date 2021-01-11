Cennet hurmalı cevizli kurabiye tarifi | Cennet hurmalı cevizli kurabiye nasıl yapılır?
Cennet hurmalı cevizli kurabiye tarifi | Cennet hurmalı cevizli kurabiye nasıl yapılır? Şekerini hurmasından alan bol cevizli bir kurabiyenin lezzeti tatlı tabaklarınızın vazgeçilmezi olabilir. Peki, cennet hurmalı cevizli kurabiye nasıl yapılır? Cennet hurmalı cevizli kurabiye tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Cennet hurmalı cevizli kurabiye tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
2 adet cennet hurması, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı zencefil, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı ceviz, 3-4 su bardağı un
Cennet hurmalı cevizli kurabiye nasıl yapılır?
Cennet hurmalarının kabuklarını soyduktan sonra çekirdeklerini çıkartmanız gerekir. Daha sonra çatalla iyice ezin.
Yumurta, tarçın, zencefil, kabartma tozu, yağ ve hurmaları bir kaba koyun. Ardından üzerine azar azar un eklemeye başlayın.
Kurabiye hamuru kıvam almaya başlayınca cevizlerin bir kısmını havanda döverek ilave edin.
Hamuru yarım saat kadar dinlendirin ve ceviz büyüklüğünde toplar kopartarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizmeye başlayın. Üzerlerine de kalan cevizlerden mini mini parçalar kopartarak koyun. Bu sırada elinizi hafifçe unlarsanız rahat edebilirsiniz.
180 derecede ısıtılmış fırında fansız, alt-üst derecede 30 dakika pişirmeniz gerekir. Afiyet olsun…
Cennet hurmaları iyice olgunlaşmış ise şeker kullanmaya gerek duymayabilirsiniz.