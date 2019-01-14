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Cenk Tosun'lu Everton'dan kritik galibiyet! 2-0

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 22. haftasında Everton kendi sahasında Bournemouth'u 2-0'lık skorla devirdi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 01:34
Cenk Tosun'lu Everton'dan kritik galibiyet! 2-0

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton evinde Bournemouth'u 2-0 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Kritik 3 puan!

Everton - Bournemouth maçında kazanan, 2-0'lık skorla Everton oldu. İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki karşılaşma, Goodison Park'ta oynandı.

Everton'a galibiyeti getiren goller, 61. dakikada Digne'nin asistinde Zouma ile 90+5. dakikada Calvert-Lewin'den geldi. Digne son 8 haftada 2 gol ve 3 asistlik bir performansa ulaşarak takımına ciddi bir katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Cenk Tosun, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre alamadı.

Everton, 2 maçın ardından kazandı ve 30 puana yükseldi. Bournemouth'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıkarken, 27 puanda kaldılar.

Premier Lig'in 23. haftasında Everton deplasmanda Southampton ile karşılaşacakken, Bournemouth evinde West Ham'ı konuk edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 01:34
  1. Everton
  2. Bournemouth
  3. Cenk Tosun
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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