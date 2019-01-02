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Cenk Tosun'lu Everton'a kendi sahasında Leicester City darbesi!

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 21.haftasında kendi sahasındaLeicester City'e 1-0 mağlup oldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 02:46
Cenk Tosun'lu Everton'a kendi sahasında Leicester City darbesi!

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta maçında Everton ile Leicester City karşılaştı. Goodison Park'ta oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Leicester City oldu.

Cenk Tosun ikinci yarı şans buldu!

Leicester City'ye deplasmanda galibiyeti getiren golü 58. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Everton'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, 70. dakikada Theo Walcott'un yerine oyuna dahil oldu. Ancak milli golcümüz, Everton'ın mağlubiyetine engel olamadı. Cenk, 81. dakikada bir de Sarı kart gördü.

Konuk ekip Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maça yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu. Fakat Çağlar Söyüncü maçta şans bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Leicester City puanını 31'e yükseltti. Everton ise 27 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Everton, Bournemouth'u ağırlayacak. Leicester City'nin de konuğu Southampton olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 02:46
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Leicester City
  5. Çağlar Söyüncü
  6. İngiltere Premier Lig

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