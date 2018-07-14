Cenk Tosunlu Everton gol oldu yağdı!

Premier Lig ekiplerinden Everton hazırlık maçında ATV Irdning takımını 22-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli oyuncumuz Cenk Tosun da 4 gol atarken Everton'un diğer gollerini ise , Mirallas (5), Ademalo Lookman (3), Niasse (4) Baines, Holgate ,Keane, Nikola Vlasic (2) kaydederken 19. gol ise ATV Irdning kendi kalesine atması sonucu geldi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLHAN MANSIZ VE GUTİ'NİN GOLLERİYLE BÜYÜDÜM"

Ben İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. Yardımcı antrenör olarak Beşiktaş ve Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklardır. İki efsanenin geri dönmesine çok sevindim.

"BEN KALSAYDIM BELKİ FARKLI OLABİLİRDİ"

Beşiktaş'ta oturmuş bir takımımız vardı. Ben kalsaydım belki farklı olabilirdi ama onu Allah bilir. Ancak bir gerçek var ki, ikinci yarı Beşiktaş için iyi geçmedi. İnşallah doğru transferlerle Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacaktır.