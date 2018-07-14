0553 313 94 23

Cenk Tosunlu Everton gol oldu yağdı!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, hazırlık maçında Avusturya ekibi ATV Irdning'i 22-0 mağlup etti. 45 dakika sahada kalan Tosun, 4 gol kaydetti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:39
Cenk Tosunlu Everton gol oldu yağdı!

Premier Lig ekiplerinden Everton hazırlık maçında ATV Irdning takımını 22-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli oyuncumuz Cenk Tosun da 4 gol atarken Everton'un diğer gollerini ise , Mirallas (5), Ademalo Lookman (3), Niasse (4) Baines, Holgate ,Keane, Nikola Vlasic (2) kaydederken 19. gol ise ATV Irdning kendi kalesine atması sonucu geldi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İLHAN MANSIZ VE GUTİ'NİN GOLLERİYLE BÜYÜDÜM"

Ben İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. Yardımcı antrenör olarak Beşiktaş ve Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üzerindeki baskıyı alacaklardır. İki efsanenin geri dönmesine çok sevindim.

"BEN KALSAYDIM BELKİ FARKLI OLABİLİRDİ"

Beşiktaş'ta oturmuş bir takımımız vardı. Ben kalsaydım belki farklı olabilirdi ama onu Allah bilir. Ancak bir gerçek var ki, ikinci yarı Beşiktaş için iyi geçmedi. İnşallah doğru transferlerle Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacaktır.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:39
  1. Everton
  2. Cenk Tosun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cenk Tosunlu Everton gol oldu yağdı!
    1. Cenk Tosunlu Everton gol oldu yağdı!
    2. Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li..
    3. Süleyman Soylu: Asıl film şimdi başlıyor
    4. Almanlar Mesut Özil’i hedef aldı! Şoke..
    5. 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa kaynar su..
    6. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    7. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    8. Sözde sanatçı Zuhal Olcay'a sahip..
    9. Belçika İngiltere maç sonucu! 2018..
    10. İsmail Balaman kimdir? İsmail Balaman..
    11. "Dünyada en çok FETÖ'cüyü kabul eden..
    12. Gebelikte aşırı bulantı anne sağlığını..
    13. Burunda polip oluşumu riskine dikkat!
    14. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
    15. Acun Ilıcalı ve daha bir çok ünlü isme..
    16. İşte Dünya Kupası'ndaki..
    17. Kistik fibrozis nedir? Bu hastalık..
    18. Terör devleti İsrail Gazze'yi vurdu: 2..
    19. Bebeklere uyku eğitimi vermek neden..
    20. Terör sevici Barış Atay Zuhal Olcay'a..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Ankara'yı karıştıran iddia! Firari kedicik bu sabah...
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!