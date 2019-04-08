Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'i tek golle devirdi Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton Premier Lig'in 33.haftasında Arsenal'i 1-0 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı. Everton 3 puanı tek golle aldı Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika görev yaptı. Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.