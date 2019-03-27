Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! Beşiktaş'a geri dönecek mi?

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, Türkiye'nin Arnavutluk ve Moldova ile oynadığı maçların ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Cenk Tosun, Beşiktaş'a yeniden döneceği iddialarına da yanıt verdi.

''Everton'la 3.5 yıllık sözleşmem var''

Cenk Tosun, Türkiye'den gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Premier Lig'de kariyerine devam etmek istediğini belirten Cenk Tosun, "Daha orada yaşayacağım çok şey var. Türkiye'den gelen tekliflere kapalıyım. Avrupa'da uzun yıllar devam etmek istiyorum. Everton'la 3.5 yıllık sözleşmem var. Amacım daha fazla süre alabilmek. İspanya'dan ve İngiltere'den teklifler alıyorum. Kulübe, 'İsterseniz kiralık gider, daha güçlü dönerim' dedim. Ancak bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. İngiltere'deki performansımla ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum" dedi.