0553 313 94 23

Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a destek

- Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig'de ilk maçında giydiği Everton formasını imzalayıp Eskişehirspor'a gönderdi- Cenk Tosun, formanın en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istedi

28 Mart 2019 Perşembe 17:58
Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a destek


ESKİŞEHİR (AA) - İngiltere Premier Lig'de Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçında giydiği formayı imzalayıp, kulübe gelir sağlanması amacıyla Eskişehirspor'a gönderdi.

Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova'yı Yeni Eskişehir Stadı'nda 4-0 yendiği karşılaşmadan çok etkilendiğini belirtti.

Şimşek, "Milli maçtaki Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirspor'umuzun maddi anlamda sıkıntılar çektiğini duyunca Everton'daki ilk maçta giydiği formayı imzalamış ve kulübümüze en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istemiştir." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:58
  1. Cenk Tosun
  2. Eskişehirspor
  3. forma
  4. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy Buldan’ı ziyaret etti
    1. Bakan Ersoy Buldan’ı ziyaret etti
    2. Kartal Gönülleri Platformu’ndan Başkan..
    3. Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin 9..
    4. Seyyar asansörde mahsur kalan kadını..
    5. Köşk adayı Veli Tuna: “Bizim derdimiz..
    6. Aliağa Helvacı, BAL yolunda
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in..
    8. GÜNCELLEME - 71 suçtan aranan kişi..
    9. Zeydan Karalar hakkında suç..
    10. İstanbul'da pazarcıları isyan ettiren..
    11. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    12. Ülke hareketlendi! 6 muhalif parti..
    13. "Pazar günü söz de karar da milletin..
    14. CHP’li Çankır; “Aydın’da iftira ve..
    15. Başkan Zolan seçim çalışmasına..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Yaralı çocuk vahşeti anlattı! "Delil..
    18. Trump çıldıracak! İkinci uçak da indi
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi birileri..
    20. Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a anlamlı..
    21. Oryantiring’de başarılı olan sporcular..
    22. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final..
    23. İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    24. Prof. Dr. Ayten Filiz emekli oldu
    25. CHP'li adayın şehit eşine tepki..
    26. Gediz depreminde hayatını kaybedenler..
    27. Cenk Tosun'dan Eskişehirspor'a destek
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle..
    29. Vali Gürel : " Köylerimizdeki hizmet..
    30. Kırgızistan ile Rusya arasında iş..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu