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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! 'Ben hazırım...'

Premier Lig takımlarından Everton'da top koşturan Cenk Tosun'un devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a döneceği kaydedildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:15
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! 'Ben hazırım...'

Cenk Tosun Ada basınında çıkan, "Beşiktaş Ocak'ta Cenk'i kiralayacak" haberlerine cevap verdi. Milli futbolcunun yakın çevresine "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam. Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" dediği gelen bilgiler arasında.

GELİŞMELER YAKINDAN İZLENECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, "Cenk bizim çocuğumuz. Eğer Everton'da mutlu değilse ve biz de anlaşma sağlarsak bu iş olur" yorumunu yaptığı ortaya çıktı.

(Takvim)

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:15
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Beşiktaş
  4. Premier Lig
  5. Everton F.C

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