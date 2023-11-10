  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sağlık durumları belli oldu!
Spor

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sağlık durumları belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 14:05:00 -
Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sağlık durumları belli oldu!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıdı.

Beşiktaş, Bodo-Glimt maçında iki oyuncusundan oldu!
Beşiktaş, Bodo-Glimt maçında iki oyuncusundan oldu!

Spor

Beşiktaş, Bodo-Glimt maçında iki oyuncusundan oldu!

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Spor

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş'a şok! Başakşehir maçında yok
Beşiktaş'a şok! Başakşehir maçında yok

Spor

Beşiktaş'a şok! Başakşehir maçında yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23