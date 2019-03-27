Cenk tosun kimdir? Kaç yaşındadır?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a tekrardan geri döneceğine dair çıkan haberlere cevap verdi. Cenk Tosun, Türkiye'den gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Premier Lig'de kariyerine devam etmek istediğini belirten Cenk Tosun, "Daha orada yaşayacağım çok şey var. Türkiye'den gelen tekliflere kapalıyım. Avrupa'da uzun yıllar devam etmek istiyorum" diye konuştu. Peki Cenk Tosun kimdir? Cenk Tosun kaç yaşındadır? Cenk Tosun hayatına dair merak edilen detaylar...

Cenk Tosun kimdir?

Cenk Tosun 7 Haziran 1991 doğumlu, profesyonel Türk futbolcudur. İngiltere Premier Ligi takımı Everton FC'de top koşturan Cenk Tosun ayrıca Türkiye Futbol Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Cenk Tosun'un profesyonel futbol kariyeri Almanya furbol ligi Bundesliga'daki Eintracht Frankfurt takımında başladı. Almanya dördüncü ligi Regionalliga'da Eintracht Frankfurt II için top koşturan Cenk Tosun'un fark edildiği ilk maç, takımının 8 Mayıs 2010'da Bundesliga sezonu sonunda oynadığı maçtı. Martin Fenin yerine oyuna giren Cenk Tosun'un takımı maçı 3-1 skorla kaybetti.

29 Ocak 2011'de Gaziantepspor'a 400 bin avro rakamla transfer oldu. Takımının o sezon oynadığı 14 lig maçında 10 gol kaydetti. 2010-2011 Türkiye Kupası Sezonu'nda takımının dördüncülük derecesini almasında yardımcı oldu.

4 Şubat 2014'te Cenk Tosun 500 bin avroluk bir sözleşme ile 2014 - 2015 sezonunda forma giyeceği Beşiktaş'a transfer oldu. Tıpkı Michale Jordan gibi Cenk Tosun da 23 numaralı formayı seçti ve giydi. İlk sezonlarda Demba Ba ve Mario Gomez gibi isimlerin yerine giren Cenk Tosun 2016 - 2017 sezonu itibari ile ilk 11'de yer almaya başladı ve 24 gol kaydetti. 2017 yılının sonuna doğru İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace, Cenk Tosun için transfer teklifi verdi fakat Tosun bu teklifi geri çevirdi.

2017 - 2018 sezonunda Cek Tosun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın oynadığı 6 maçta 4 vuruşu ağlarla buluşturdu.

5 Ocak 2018'de Cenk Tosun, 27 miyon sterlin karşılığında 4,5 yıllığına Everton FC'ye transfer oldu ve Everton'la oynadığı ilk maçına 8 gün sonra çıktı. Cenk Tosun'un 61 dakika sahada kaldığı maçta Everton, Tottenham Hotspur karşısında 4 - 0 mağlup oldu.