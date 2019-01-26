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Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni adresi...

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'da top koşturan milli futbolcumuz Cenk Tosun'u transfer etmek için girişimlere başladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:06
Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni adresi...

Everton'da forma giyen milli santrfor Cenk Tosun, bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace’a kiralanmak üzere. Kartal’ın geçen sezon devre arasında 22 + 6 milyon euroya sattığı 27 yaşındaki golcünün transferinde büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, küme düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Roy Hodgson yönetimindeki Palace, Cenk’i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

Silva onayladı!

TEKNİK direktör Marco Silva, Cenk Tosun’un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İleri uçta Richarlison’un gösterdiği performanstan memnun olan Silva, “Cenk kaliteli bir golcü. Ona ihtiyacımız var ama bir oyuncu daha fazla süre almak için ayrılmak isteyebilir. Bunu anlayışla karşılıyorum” dedi. Crystal Palace taraftarları ise milli futbolcunun sosyal medya hesaplarında çağrı yapmaya başladı. Cenk bu sezon 16 maçta süre alıp 2 gol attı.

(Güneş)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:06
  1. Everton
  2. Cenk Tosun
  3. Crystal Palace
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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