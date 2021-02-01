Cenk Tosun Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’den Türkiye’ye geliyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen Cenk Tosun ile ailesi, eski takımı Beşiktaş’a transfer olmak için Liverpool Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti.

Cenk’i taşıyan özel uçağın Atatürk Havalimanı’na indi.

Havaalanında açıklamalarda bulunan Cenk, "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun." ifadelerini kullandı.