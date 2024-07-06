Cengiz ve Kalyon Holding'den altın müjdesi beklenirken büyük sürpriz! Şimdi orada harekete geçiyorlar
Azerbaycan'da altın çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Kalyon ve Cengiz Holding bu kez Özbekistan'da harekete geçiyor.
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker, "Kalyon ve Cengiz Holding Özbekistan’a odaklanacak" başlıklı yazısında iki dev şirketin önemli yatırımlarından bahsetti:
Türk şirketlerinin son dönemde en fazla ilgi gösterdiği pazarlar Doğu Avrupa, MENA adı verilen Kuzey Afrika ve Ortadoğu ile Orta Asya. Özellikle Orta Asya, hemen hemen her sektörün yakından takip ettiği coğrafya. İnşaat, turizm ve tekstil sektörüyle adım atılan bu bölge şimdilerde üretim için Türk şirketlerine yeni fırsatlar doğuruyor.
Madencilik, tarım, içecek, enerji gibi alanlara yoğunlaşan Türk şirketlerinin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye’de önemli projelere imza atan gruplar da bölgeye yavaş yavaş odaklanıyor. Son dönemde bu bölgeye en fazla odaklanan şirketlerden biri olan Cengiz Holding, Orta Asya’ya enerji, madencilik, metal sanayi gibi alanlarda bölgeyi hedef pazar olarak belirlemiş durumda. Özbekistan, bölgede Cengiz Holding’in yatırımda gözde ülkelerin başında geliyor. Özbekistan’a 5 milyar dolarlık yatırım planlayan Cengiz Holding, Türkiye ve Azerbaycan’da birlikte çalıştığı Kalyon Holding’i de bu pazara götürüyor.
Uzun yıllardır Özbekistan’ı takip eden, geçtiğimiz haftalarda da ilk büyük resmi temasını gerçekleştiren Kalyon Holding’in patronu Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Taşkent’e gitti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, resmi konutunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, beraberindeki heyetle görüştü.
İnşaat ve enerji masada
Görüşmede Türk şirketler ve Mirzoyoyev, Özbekistan’ın ekonomik sektörlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesi konularını ele aldı. Yapılan görüşmede yol altyapısının modernizasyonu ve inşası, yeşil enerji kapasitelerinin oluşturulması, ortak jeolojik araştırmaların yürütülmesi ve ileriye yönelik madenlerin geliştirilmesi konularında umut verici projelerin uygulanmasına yönelik planlar ele alındı. Bilindiği üzere Cengiz Holding’in Özbekistan’da iki projeyi tamamladı. Taşkent ve Siriderya bölgelerinde toplam 460 megavat kapasiteli elektrik santrallerini devreye alınırken, Jizzakh bölgesinde 500 megavatın üzerinde kapasiteye sahip başka bir santralin inşası devam ediyor.
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İlk toplantı Ankara’da yapıldı
Kalyon Holding’in de Özbekistan temasları geçtiğimiz haftalarda hız kazanmıştı. Haziran ayının ilk haftasında Ankara’da Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Türk şirketi Kalyon Holding’in
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan bir araya gelmişti. Yapılan görüşmede, yine enerji, altyapı ve elektrik mühendisliği endüstrisi masadaydı.
Azerbaycan’da birlikte altın arıyorlar
Kalyon Holding’in amiral gemisi Kalyon İnşaat, Türkiye dışında İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da faaliyet gösteriyor. Türkiye’de İstanbul Yeni Havalimanı başta olmak üzere birlikte önemli projelere ortak olarak imza atan Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da özellikle Dağlık Karabağ’ın yeniden modernize edilme sürecindeler. Karabağ’da ekonomiye kazandırılmak istenen maden sektörüyle yakından ilgilenen iki ortak, altın arama konusunda 3 projede yer alıyor.
Kalyon Holding’in inşaat ve altyapı konusunda ilgilendiği bir diğer ülkeler ise Suudi Arabistan, İspanya ve Ukrayna. Suudi Arabistan’da bir ofisi aktif hale getiren Kalyon, bölgedeki trilyon dolarlık proje olarak bilinen NEOM’a dahil olmayı planlıyor. Kalyon, Ukrayna’da da projeleri yakından takip ediyor. Kalyon’un Batı Avrupa’da ilgilendiği pazar ise İspanya. Burada da amaç yerel bir şirketle işbirliği kurmak.
Kaynak: Dünya Gazetesi