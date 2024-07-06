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Ekonomi Cengiz ve Kalyon Holding'den altın müjdesi beklenirken büyük sürpriz! Şimdi orada harekete geçiyorlar
Ekonomi

Cengiz ve Kalyon Holding'den altın müjdesi beklenirken büyük sürpriz! Şimdi orada harekete geçiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:24:00 -
Cengiz ve Kalyon Holding'den altın müjdesi beklenirken büyük sürpriz! Şimdi orada harekete geçiyorlar

Azerbaycan'da altın çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Kalyon ve Cengiz Holding bu kez Özbekistan'da harekete geçiyor.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker, "Kalyon ve Cengiz Holding Özbekistan’a odaklanacak" başlıklı yazısında iki dev şirketin önemli yatırımlarından bahsetti:

Türk şirketlerinin son dönemde en fazla il­gi gösterdiği pazarlar Doğu Avrupa, MENA adı ve­rilen Kuzey Afrika ve Orta­doğu ile Orta Asya. Özellikle Orta Asya, hemen hemen her sektörün yakından takip etti­ği coğrafya. İnşaat, turizm ve tekstil sektörüyle adım atılan bu bölge şimdilerde üretim için Türk şirketlerine yeni fır­satlar doğuruyor.

Madencilik, tarım, içecek, enerji gibi alan­lara yoğunlaşan Türk şirket­lerinin sayısı her geçen gün artarken, Türkiye’de önem­li projelere imza atan gruplar da bölgeye yavaş yavaş odak­lanıyor. Son dönemde bu böl­geye en fazla odaklanan şir­ketlerden biri olan Cengiz Holding, Orta Asya’ya ener­ji, madencilik, metal sanayi gibi alanlarda bölgeyi hedef pazar olarak belirlemiş du­rumda. Özbekistan, bölgede Cengiz Holding’in yatırımda gözde ülkelerin başında geli­yor. Özbekistan’a 5 milyar do­larlık yatırım planlayan Cen­giz Holding, Türkiye ve Azer­baycan’da birlikte çalıştığı Kalyon Holding’i de bu pazara götürüyor.

Uzun yıllardır Öz­bekistan’ı takip eden, geçti­ğimiz haftalarda da ilk büyük resmi temasını gerçekleşti­ren Kalyon Holding’in patro­nu Cemal Kalyoncu ve Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Taş­kent’e gitti. Özbekistan Cum­hurbaşkanı Şavkat Mirziyo­yev, resmi konutunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Cengiz ile Kal­yon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, be­raberindeki heyetle görüştü.

İnşaat ve enerji masada

Görüşmede Türk şirketler ve Mirzoyoyev, Özbekistan’ın ekonomik sektörlerinin ge­liştirilmesi ve modernizas­yonu alanında ortak projele­rin hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişle­tilmesi konularını ele aldı. Ya­pılan görüşmede yol altyapısı­nın modernizasyonu ve inşa­sı, yeşil enerji kapasitelerinin oluşturulması, ortak jeolojik araştırmaların yürütülme­si ve ileriye yönelik madenle­rin geliştirilmesi konularında umut verici projelerin uygu­lanmasına yönelik planlar ele alındı. Bilindiği üzere Cengiz Holding’in Özbekistan’da iki projeyi tamamladı. Taşkent ve Siriderya bölgelerinde toplam 460 megavat kapasiteli elekt­rik santrallerini devreye alı­nırken, Jizzakh bölgesinde 500 megavatın üzerinde ka­pasiteye sahip başka bir sant­ralin inşası devam ediyor.
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İlk toplantı Ankara’da yapıldı

Kalyon Holding’in de Öz­bekistan temasları geçtiğimiz haftalarda hız kazanmıştı. Ha­ziran ayının ilk haftasında An­kara’da Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Mali­ye Bakanı Jamshid Kuchkarov, Türk şirketi Kalyon Holding’in

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan bir araya gelmişti. Yapılan görüşmede, yine ener­ji, altyapı ve elektrik mühen­disliği endüstrisi masadaydı.

Azerbaycan’da birlikte altın arıyorlar

Kalyon Holding’in amiral gemisi Kalyon İnşaat, Türkiye dışında İngiltere, Romanya ve Azerbaycan’da faaliyet göste­riyor. Türkiye’de İstanbul Yeni Havalimanı başta olmak üze­re birlikte önemli projelere or­tak olarak imza atan Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da özellik­le Dağlık Karabağ’ın yeniden modernize edilme sürecinde­ler. Karabağ’da ekonomiye ka­zandırılmak istenen maden sektörüyle yakından ilgilenen iki ortak, altın arama konusun­da 3 projede yer alıyor.

Kalyon Holding’in inşaat ve altyapı ko­nusunda ilgilendiği bir diğer ülkeler ise Suudi Arabistan, İs­panya ve Ukrayna. Suudi Ara­bistan’da bir ofisi aktif hale ge­tiren Kalyon, bölgedeki trilyon dolarlık proje olarak bilinen NEOM’a dahil olmayı planlı­yor. Kalyon, Ukrayna’da da pro­jeleri yakından takip ediyor. Kalyon’un Batı Avrupa’da ilgi­lendiği pazar ise İspanya. Bu­rada da amaç yerel bir şirketle işbirliği kurmak.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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