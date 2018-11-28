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Cengiz Ünderli Roma, Real Madrid'e direnemedi! 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5.haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 02:39
Cengiz Ünderli Roma, Real Madrid'e direnemedi! 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5.haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 47. dakikada Gareth Bale ve 59. dakikada Lucas Vazquez attı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 12 yaptı ve liderliğe yükseldi. Roma ise 9 puanda kaldı. İki takım da gruptan çıkmayı garantiledi.

Roma'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, etkili bir futbol sergilediği ilk yarının son anlarında mutlak biz pozisyonda gol atamadı. 45+2'de Schick'in soldan pasında arka direğe hareketlenen Cengiz, topu boş kalenin üzerinden auta yolladı. Bu pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan milli futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 02:39
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Real Madrid
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Gareth Bale
  6. Lucas Vazquez

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