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Cengiz Ünderli Roma kazanmayı bildi! 2-1

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, CSKA Moskova deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 03:14
Cengiz Ünderli Roma kazanmayı bildi! 2-1

Şampıyonlar Ligi G Grubu'nda Roma, CSKA Moskova'yı Rusya'da 2-1 yenip gruptan çıkma adına büyük bir avantajı yakaladı.

KARŞILAŞMASININ HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR!

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren golleri Manolas ve Pellegrini kaydetti. CSKA Moskova'nın tek sayısı ise 50. dakikada Sigurdsson'dan geldi. Cüneyt Çakır, 56. dakikada CSKA'dan Magnusson'a, ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Roma'da karşılaşmaya yedek başlayan Cengiz Ünder, 70. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu. Puanını 9'a yükselten İtalyan ekibi, son 16 kapısını sonuna kadar araladı.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 03:14
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. CSKA Moskova
  4. Şampiyonlar Ligi

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