Cengiz Ünder'in seçim paylaşımı olay oldu!
İtalyan ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından yanlışlıkla seçim haberi paylaştı. Durumu kısa sürede fark eden yıldız oyuncu paylaşımını sildi.02 Ocak 2019 Çarşamba 18:18
Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
Bir haber sitesinin son dakika olarak geçtiği, "YSK yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı" başlıklı haberini Twitter hesabından paylaştı.
Tuş kilidini açık unutmuş
Cengiz'in bu paylaşımı yanlışlıkla yaptığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu, "Siz siz olun, telefonunuzu cebinize koymadan önce tuş kilidinin devrede olduğundan emin olun." şeklinde esprili bir açıklama yayınladı. Cengiz'in yanlışlıkla yaptığı paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte Cengiz'in paylaşımı ve özrü:
(Yeni Şafak)
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