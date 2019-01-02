Cengiz Ünder'in seçim paylaşımı olay oldu!

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Bir haber sitesinin son dakika olarak geçtiği, "YSK yerel seçimlere katılacak partileri açıkladı" başlıklı haberini Twitter hesabından paylaştı.

Tuş kilidini açık unutmuş

Cengiz'in bu paylaşımı yanlışlıkla yaptığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu, "Siz siz olun, telefonunuzu cebinize koymadan önce tuş kilidinin devrede olduğundan emin olun." şeklinde esprili bir açıklama yayınladı. Cengiz'in yanlışlıkla yaptığı paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte Cengiz'in paylaşımı ve özrü:

(Yeni Şafak)