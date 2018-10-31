Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti
İtalyan takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.31 Ekim 2018 Çarşamba 00:08
İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesinde yatan çocukları ziyaret etti.
Cengiz Ünder, Roma kentindeki Forlanini San Camillo Hastanesi'nde tedavileri süren çocuk hastaları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi. Çocuklar ve aileleriyle vakit geçiren milli futbolcu, genç hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Kulübün yardımlaşma derneği Roma Cares'in Geco Animation ile ortaklaşa düzenlediği "Oyuncak Günü" girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Cengiz Ünder'e yoğun ilgi gösterdi.
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