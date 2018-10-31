0553 313 94 23
impression

Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti

İtalyan takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 00:08
Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret etti

İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Forlanini San Camillo Hastanesinde yatan çocukları ziyaret etti.

Cengiz Ünder, Roma kentindeki Forlanini San Camillo Hastanesi'nde tedavileri süren çocuk hastaları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi. Çocuklar ve aileleriyle vakit geçiren milli futbolcu, genç hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kulübün yardımlaşma derneği Roma Cares'in Geco Animation ile ortaklaşa düzenlediği "Oyuncak Günü" girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Cengiz Ünder'e yoğun ilgi gösterdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 00:08
  1. İtalya
  2. Forlanini San Camillo Hastanesi
  3. Cengiz Ünder
  4. Roma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı
    1. Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan..
    2. Eyüpsultan'da markete silahlı soygun
    3. 'Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı'
    4. Ülkesini tehdit eden Trump'a ağır..
    5. Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret..
    6. Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen..
    7. AB üyesi 8 ülke Rusya'ya çağrıda bulundu
    8. K. Maraş'ta kömür havzasında göçük
    9. Rusya, ABD'yi tehdit etti: Devam..
    10. Diriliş Ertuğrul için şaşırtan rakam:..
    11. WhatsApp'tan tepki çeken hata!
    12. Ronaldo'ya müjdeli haber! İlk sıraya..
    13. Ne Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal!..
    14. Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi..
    15. Ankara'da asgari ücret zirvesi! İşte..
    16. Bursaspor'a soğuk duş! TFF 3. Lig..
    17. Karius'un menajerinden flaş 'ayrılık'..
    18. ABD'li şirket duyurdu! 'Fatih Sultan..
    19. İngiliz devi Kerem Demirbay'a kancayı..
    20. Danimarka ile İran arasında kriz!..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar