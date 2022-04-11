Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Olimpik Marsilya, Montpellier'i 2-0'lık skorla yendi.
Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Montpellier'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Bamba Dieng, 19. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 60. dakikada yerini Dimitri Payet'e bıraktı. Puanını 59'a çıkaran Olimpik Marsilya ikinci sıradaki yerini korurken, 41 puanlı Montpellier ise 11. sırada kaldı.
9. golünü attı
Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 26 maçta 9. golünü kaydetti.