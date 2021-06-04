Tarihi anlatan diziler gün geçtikçe artıyor. Dizide anlatılan olaylar gerçek hayattan alındığı için dizideki karakter ve olaylar merak konusu oluyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Cengiz Topel ekrana geldi. Bu nedenle Cengiz Topel’in biyografisi merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Cengiz Topel kimdir ve nasıl öldü?

Cengiz Topel 2 Eylül 1934'de İzmit'te doğdu. Annesi Mebuse Hanım’dır. Ailede dört kardeşin üçüncüsüdür. Eğitimi Bandırma II. İlkokulu'nda başladı, babasının Gönen’e tayini ile Ömer Seyfettin İlkokulu’nda öğrenimine devam etti. Babasını kaybettikten sonra ailesi Kadıköy, İstanbul'a yerleşti. Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu’nda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine, Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp Kuleli Askeri Lisesi’ne devam ederek 1953 yılında bitirdi. 1955 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı. Hava sınıfına ayrıldı. Pilotaj eğitimi için Kanada’ya gönderildi. Kanada’daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atandı. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti. 8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekâtı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilen Topel, F-100 uçağıyla uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir alındı ve yapılan işkenceler sonucu hayatını kaybetti. Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp şehidi olan Cengiz Topel'in naaşı ısrarlı girişimle sayesinde 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlardan alınabildi.