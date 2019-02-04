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Cengiz ile Hakan'ın karşılaşmasında kazanan yok!

İtalya Ligi'nin 22. haftasında oynanan Milan-Roma maçında kazanan çıkmadı. Her iki yarıda atılan gollerle müsabaka 1-1 tamamlandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 01:19
Cengiz ile Hakan'ın karşılaşmasında kazanan yok!

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Milan deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Kryzsztof Piatek ile öne geçen Milan ilk yarıyı 1-0 galip kapattı. Ev sahibi takım 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ikinci yarıya beraberliği sağlayarak başladı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Ligde birbirlerini takip ediyorlar

Bu sonuçla Milan 36 puanla 4., Roma ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

Milan takımında forma giyen milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, maç boyunca oyunda kaldı.

Roma'daki Türk futbolcu Cengiz Ünder ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 01:19
  1. Milan
  2. Roma

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