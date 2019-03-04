Cenevre’de hız ve teknoloji yarışacak

Yarın Cenevre’de başlayacak olan uluslararası otomobil fuarı, yıldız markaların yeni modellerine ev sahipliği yapacak. Aralarında KİA, Toyota, Renault, Dacia ve Peugeot markalarının yer aldığı dev markalar yeniliklerin yanı sıra efsane modelleri de 2019 versiyonları ile sahneye çıkaracak. İşte markalardan bazılarının sürprizleri:

Renault ve Dacia’dan sürprizler

Renault, markanın ikonik modeli Yeni Clio’nun dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleşecek. Yeni Renault Twingo, ilk kez gün yüzüne çıkacak. İlki 1990 yılında lanse edilen Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında en çok satılan modeli oldu. Fransızların favori otomobili olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Yeni Twingo da, eğlenceli ve atik duruşunu korurken daha rafine bir görünümle modernleşiyor. Dış ve iç mekanda yeni kişiselleştirme seçenekleri yer alırken, yeni Renault EASY CONNECT ekosistemi sayesinde en son yeniliklerden yararlanıyor. Dacia ise yeni Ultimate özel serisini sergileyecek.

Peugeot yüzde 100 elektriklendi

Fuarda iki dünya tanıtımı ile gövde gösterisi yapacak olan PEUGEOT, aynı zamanda elektrikli mobilitenin geleceğiyle ilgili ipucu verecek. PEUGEOT, içten yanmalı motorlar dışında elektrikli versiyona sahip yeni PEUGEOT 208 ve PEUGEOT 508 Hybrid Sedan’dan geliştirilen PEUGEOT Sport Engineered 508 Concept olmak üzere iki dünya tanıtımı yapacak.

PEUGEOT bunun dışında 3008, 508 sedan ve SW modellerinin yeni şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonlarını da tanıtacak. PEUGEOT bunun dışında standında sergileyeceği elektrikli ‘Aslan’ ile markanın elektrikle geleceğe hazırlanma atılımına da vurgu yapacak.

Toyota’dan iki versiyon

Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda efsane modeli Corolla’nın iki yeni versiyonunu ilk kez beğenilere sunacak. Toyota, Corolla GR Sport ve Corolla Trek versiyonlarıyla ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Yeni Corolla GR Sport, fuarda yapılacak dünya lansmanıyla birlikte Yaris GR Sport’tan sonra Toyota’nın Avrupa’daki GR Sport ürün gamına katılacak ikinci model olacak. Toyota Cenevre’de ayrıca GR Supra, GR Supra GT4 konsepti, AWD-i teknolojisine sahip Prius ve yeni Aygo’nun iki özel versiyonunu da sergileyecek.

Macera tutkunları için Corolla Trek

Aktif yaşam tarzı ve outdoor maceralardan hoşlananlar için de fuarda Corolla TREK versiyonu sahne alacak. Aktif yaşam tarzına sahip aileleri hedefleyen Corolla Trek, standart modele göre 20 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip özelliği ile dikkat çekiyor.

Corolla GR Sport ile sporcu ruh

Hatchback ve Touring Sports modellerinde kendi kendini şarj eden 1.8 veya 2.0 hibrit motorlarla sunulacak olan yeni Corolla GR Sport’da kendine has tasarım detayları öne çıkıyor.