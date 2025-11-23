Cenevre’de barış masası kuruldu! Zelenskiy’den ilk değerlendirme: Kan dökülmesini durdurmalıyız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik "barış planı" üzerindeki kritik görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını duyurdu. Zelenskiy, diplomasinin harekete geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız" mesajını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik diplomatik süreçte yaşanan ilerlemeyi olumlu karşıladı. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından hazırlanan ve Kiev'e sunulan 28 maddelik barış planının ele alındığı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını doğruladı.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığını anımsattı.
"OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKACAĞINI UMUYORUM"
Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:
"Diplomasinin harekete geçirilmesi ve görüşmelerin yapıcı olabilmesi güzel bir gelişme. Ukrayna ve Amerika heyetleri ile Avrupalı ortaklarımızın ekipleri, yakın temas halindedir ve bir sonuç çıkacağını umuyorum."
Görüşmelerin yapıcı ortamda geçmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, toplantılardan olumlu ve yapıcı sonuçların çıkmasını beklediklerini bildirdi.
Zelenskiy, "Kan dökülmesini durdurmalıyız ve savaşın tekrar alevlenmemesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.
Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.
Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.
Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.
