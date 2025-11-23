  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

Giriş Tarihi:
Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

Yemek yapmak için soyduğunuz patlıcanların saplarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü her türlü yemeğe yakışan patlıcanın sapları basura iyi geliyor. Hareketsizlik, tuvalette uzun süre oturma, obezite gibi nedenlerden meydana gelen basura patlıcan sapları ilaç gibi çözüm oluyor. Peki, basur için patlıcan sapı nasıl kullanılır? Patlıcan sapı suyu ne kadar içilmeli? İşte patlıcan saplarını kaynatıp içmenin basura olan etkisi… Düzenli olarak tüketilen patlıcan suyu metabolizmayı hızlandırıyor

1
#1
Foto - Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

Birçoğumuz yemek yaptıktan sonra patlıcanların saplarını çöpe atıyoruz. Oysa patlıcanların sapları da en az gövdesi kadar faydalı. Peki, patlıcan sapı nasıl kullanılır? Basur için patlıcan sapı suyu nasıl hazırlanır? Patlıcan sapı suyu ne kadar içilmeli? Patlıcan sapı kürü nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

#2
Foto - Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

PATLICAN SAPI SUYU BASURA FAYDASI! Patlıcan sapı suyu, basur (hemoroit) hastalığında doğal tedavi için kullanılıyor. Patlıcanların sapları kaynatılıp içildiğinde ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında doğal bir tedavi görevi görüyor. Basur ameliyatından korkanlar öncesinde patlıcan sapı kürünü hazırlayıp tüketiyor. Patlıcan saplarından fayda sağlamak isteyenler, bu kabukları tencereye koyup kaynatıyor ve birkaç gün düzenli içerek bu kürden yarar sağlamayı hedefliyor.

#3
Foto - Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

BASUR İÇİN PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL YAPILIR? Patlıcan sapı suyu için malzemeler 10 patlıcan sapı. 12 bardak su. Yarım limonun suyu. Patlıcan sapı suyunun hazırlanışı! Patlıcanın saplarını bıçak yardımıyla soyun. Bir tencereye suyu ekleyin ve patlıcanların kabuklarını içine atın. Kaynayana kadar ocağın altını açın, sonrasında iyice demlenmesi için kısık ateşte yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süreçte tencerenin kapağı kapalı olmalı. Kaynayıp demlenen patlıcan suyunu ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine limon suyu ilave edin. Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.

#4
Foto - Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

PATLICAN SUYU/KÜRÜ NE KADAR İÇİLMELİ? Patlıcan sapı suyunu günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketebilirsiniz. Bu süreçte basuru tetikleyen acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durun. 5 gün sonra normal beslenmenize geri dönebilirsiniz. Ancak basurun tekrarlamaması için bu yiyecekleri kısıtlı tüketmenizde fayda var. PATLICAN SAPININ FAYDALARI! Basur/hemoroide iyi geliyor. Patlıcan sapı suyu, basur probleminin çözümünde doğal destek sağlıyor. Patlıcan sapı suyu pamuk yardımıyla yüze sürüldüğünde cildi parlatıyor. Aynı şekilde saça sürülen patlıcan suyu hem saçı parlatıyor hem de saçların güçlenmesini sağlıyor. Patlıcan saplarının suyu göz sağlığına da iyi geliyor. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olan patlıcan sapı suyu, tuvalete çıkmayı kolaylaştırıyor. Patlıcan sapının suyu, vücudun her noktasına zarar veren sigarayla mücadelede besinler önemli rol oynuyor. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor. Patlıcan sapı suyu aynı zamanda insülin direncini dengeliyor, vücuttaki toksinlerin atılmasında ise büyük katkı sağlıyor. Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Almanya ne İngiltere ne İtalya.. Zengin Türkler parayı basıyor evleri topluyor
Ekonomi

Ne Almanya ne İngiltere ne İtalya.. Zengin Türkler parayı basıyor evleri topluyor

Son yıllarda Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına ilgisi hızla artarken, Dubai bu yatırım akışının en dikkat çekici ve c..
Macron'dan G20 mesajı
Dünya

Macron'dan G20 mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "G20 çerçevesini güçlendirmeye devam etmeliyiz" dedi. ABD'nin zirveye katılmamasına da değinen Macron,..
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail bu kez o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! "10 kilometre öteye…"
Siyaset

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Mustafa Kemal 100 yıl önce buraya gelip Kürtleri Kurtuluş savaşına dahil etmeyi biliyor da, ned..
İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik
Dünya

İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik

İsrail basını Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen güvenlik forumuna değindiği haberinde “Suriye parçalanırken İsrail, PKK/PYD ittifakını..
İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!
Dünya

İsviçre ülkesine göç edenlerin yüzde 60’ı ülkeyi terk etti!: Kriz patlak verdi!

Federal İstatistik Ofisi’nin yeni verilerine göre, yaklaşık 150 bin kişiden altısı on yıl içinde İsviçre’de kalmayı sürdürürken, diğerleri o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23