Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor! Suyu metabolizmayı hızlandırıyor

PATLICAN SUYU/KÜRÜ NE KADAR İÇİLMELİ? Patlıcan sapı suyunu günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketebilirsiniz. Bu süreçte basuru tetikleyen acı biber, pul biber, domates, turşu gibi gıdalardan uzak durun. 5 gün sonra normal beslenmenize geri dönebilirsiniz. Ancak basurun tekrarlamaması için bu yiyecekleri kısıtlı tüketmenizde fayda var. PATLICAN SAPININ FAYDALARI! Basur/hemoroide iyi geliyor. Patlıcan sapı suyu, basur probleminin çözümünde doğal destek sağlıyor. Patlıcan sapı suyu pamuk yardımıyla yüze sürüldüğünde cildi parlatıyor. Aynı şekilde saça sürülen patlıcan suyu hem saçı parlatıyor hem de saçların güçlenmesini sağlıyor. Patlıcan saplarının suyu göz sağlığına da iyi geliyor. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olan patlıcan sapı suyu, tuvalete çıkmayı kolaylaştırıyor. Patlıcan sapının suyu, vücudun her noktasına zarar veren sigarayla mücadelede besinler önemli rol oynuyor. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor. Patlıcan sapı suyu aynı zamanda insülin direncini dengeliyor, vücuttaki toksinlerin atılmasında ise büyük katkı sağlıyor. Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.