0553 313 94 23

Çenesiz doğan buzağı sadece 10 dakika yaşayabildi

KARAMAN (İHA) – Karaman’ın Ermenek ilçesinde alt ve üst çenesi olmadan doğan buzağı, sadece 10 dakika yaşayabildi.

27 Ağustos 2019 Salı 15:39
Çenesiz doğan buzağı sadece 10 dakika yaşayabildi

KARAMAN (İHA) – Karaman’ın Ermenek ilçesinde alt ve üst çenesi olmadan doğan buzağı, sadece 10 dakika yaşayabildi.


İlçeye bağlı Gökçekent köyünde bir ineğin doğumunu gerçekleştiren Veteriner Hekim Mehmet Fatih Gökhan, doğum sırasında buzağının baş bölgesinde fiziksel bir farklılık olduğunu gördü. Doğumdan sonra buzağıyı kontrol eden Gökhan, hayvanın alt ve üst çenesinin gelişmediğini fark etti. Çenesiz doğan buzağı ise 10 dakika yaşadıktan sonra öldü.


Zaman zaman bu tür vakalarla karşılaştıklarını söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Fatih Gökhan, “Anomali doğumların birçok nedenleri var. Bu tür doğumlar bakteriyel hastalıklar ile bazı ilaçlar ve genetik sebeplerden olabiliyor. Ayrıca insanlardaki gibi akrabalık bağı hayvanlarda da aynı kandan boğalarla doğan buzağılarda anomaliler görülebiliyor. Doğum yapan ineğin sağlığında herhangi bir sorun yok. Ancak buzağı doğduktan sonra fazla yaşamadı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım Muş’u ziyaret etti
    1. Binali Yıldırım Muş’u ziyaret etti
    2. Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkını..
    3. Minik güreşçi milli takım kampında
    4. Erdoğan ve Putin'den kritik açıklama
    5. Mehmet Ali Şahin'den 'güvenli bölge'..
    6. Belediye deposunda FETÖ/PDY ilişkili..
    7. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    8. Belçika'dan başörtüsü kararı
    9. Memur ve memur emeklisi son dakika zam..
    10. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    11. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    12. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    13. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    14. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    15. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    16. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    17. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    18. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    20. Voleybolda fikstür çekildi
    21. Eşini sokak ortasında boğazından..
    22. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    23. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    24. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    25. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    26. Kaymakam Pişkin, halk günü toplantısı..
    27. Hafter'in komutanından BAE itirafı
    28. (Özel) Binali Yıldırım kendi..
    29. İBB anlaşmalı olduğu hangi vakıflarla..
    30. Antalya Interfresh Eurasia Fuarının..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’